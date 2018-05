Mesenzana corre per la vita e per la Fondazione Ascoli

Domenica 27 maggio si svolgerà la terza edizione di “Mesenzana corre per la vita”.

Sarà possibile iscriversi alla corsa sul posto, alle 9,30, ad un costo di 10 euro, mentre per i minori di 10 anni il contributo richiesto è di 5 euro.

La partenza sarà alle 11 dal Municipio, subito dopo la Santa Messa celebrata alle 10 in piazza IV Novembre, e la corsa si svolgerà su due percorsi, uno “Soft” di 2,5 Km e l’atro “Trial” di 5,5Km.

A seguire a tutti gli iscritti sarà offerto un “pasta party” e, in chiusura, lotteria a premi.

Il ricavato della manifestazione, organizzata dal Gran Consiglio di Mesenzana in collaborazione con l’associazione culturale “Le Contrade”, si svolgerà anche in caso di maltempo e il ricavato sarà destinato alla Fondazione Giacomo Ascoli, a sostegno del Day center pediatrico e oncoematologico pediatrico dell’Ospedale del Ponte.

Per info e prenotazioni è possibile scrivere a granconsigliomesenzanamail.com oppure telefonare ai numeri 328.7256002 (dalle 15 alle 18) e 348. 5519601 ( dalle 19).

Per i parcheggi saranno riservate apposite aree all’interno e all’esterno delle scuole medie, in via U.Da Masanzana, in prossimità della Chiesa e delle scuole elementari, come da cartina in allegato.