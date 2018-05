Miele sulle strade del Salento, Rovera in pista a Monza

Fine settimana importante per due dei giovani piloti automobilistici più in vista della provincia di Varese: nel rally Simone Miele sarà al via del “Salento” mentre sul versante velocità a ruote coperte Alessio Rovera gareggerà sul circuito nazionale di Monza.

QUI SALENTO: MIELE CI PROVA

L’affascinante rally disegnato in provincia di Lecce è valido come seconda prova stagionale del Campionato Italiano WRC e vede al via diversi ottimi piloti del panorama tricolore. Simone Miele è indubbiamente uno di essi: il driver di Olgiate Olona è iscritto insieme a Lisa Bollito con la Citroen Ds3 Wrc della Olonia Corse e avrà il numero 3 sulle fiancate. I principali favoriti della prova salentina sono Stefano Albertini, Paolo Porro e Lorenzo Della Casa (tutti su Ford Fiesta), “Pedro” con la Hyundai I20 e Luca Pedersoli con la Citroen C4. Assenti invece dell’ultim’ora Corrado e Luigi Fontana a causa di un lutto familiare.

Il rally scatterà da Melpignano, sede della celebre “Notte della Taranta”, e si snoderà su percorsi e tra paesi ben noti ai turisti che ogni anno affollano il Salento: a parte la prova show alla partenza di venerdì 1, i tre tratti cronometrati (da ripetere ognuno tre volte) si trovano a Martignano, Santa Cesarea Terme e Specchia (tutte sabato).

CIWRC – Classifica (dopo 1 prova)

1) Albertini 15 punti; 2) C. Fontana 12; 3) Sossella 10; 4) MIELE 8; 5) Porro 5.

ROVERA A MONZA PER LA LEADERSHIP

Alessio Rovera ci ha preso gusto: la sua partecipazione alla Porsche Carrera Cup Italia doveva inizialmente essere limitata al weekend di esordio, ma i risultati hanno convinto pilota e squadra (il team con licenza ucraina Tsunami RT) a proseguire l’avventura tricolore. In particolare in questa prova, che si disputa a Monza, pista di casa del varesino che sarà al via con i gradi di leader della classifica del challenge.

Rovera in questo primo scorcio di stagione ha già vinto quattro volte tra la versione italiana (3) e quella francese (1) del monomarca Porsche. Monza diventa quindi una tappa fondamentale sia per le sorti sportive (il 22enne varesino è anche campione in carica della serie) sia per quelle legate agli sponsor, visto che le due gare in programma saranno trasmesse in chiaro. Gara1 – sabato alle 16,30 – sarà su Italia2 mentre Gara2 di domenica mattina (11.10) si vedrà addirittura su Italia1.