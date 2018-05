«Mille grazie dagli ospiti del Canile di Varese»

Galleria fotografica La festa di ringraziamento la canile di Varese 4 di 8

Tante sono state le persone e gli amici a 4zampe che hanno partecipato alla prima edizione di una “Festa da Cani”, organizzata sabato 26 e domenica 27 dai volontari della Lega Nazionale Difesa del Cane.

Decine di cani, tra i modelli che hanno sfilato al concorso di “bellezza”, quelli che hanno posato per il dog casting che selezionerà il muso da copertina del tradizionale Calendario del Canile, quelli che hanno approfittato gli

educatori per conoscere e provare la mobility dog e quelli che hanno fatto un salto per assaggiare le leccornie a 4zampe o semplicemente sostenere gli ospiti della struttura di via Friuli.

“Un successo incredibile di partecipanti che ci ha riempito il cuore – commenta Alessandra Calafa, responsabile Lega del Cane sezione Varese – Grazie alle generosità di tutti, con i contributi raccolti alla “Festa da Cani” potremo coprire per un po’ le spese veterinarie degli ospiti che hanno problemi di salute.

Parte del ricavato andrà anche a sostegno del nostro progetto ‘casa famiglia’: ci sono cani ciechi e anziani che in canile non possono stare e per cui paghiamo una pensione famigliare in modo che possano essere accuditi nel migliore dei modi in un ambiente domestico”.

L’occasione per festeggiare è stata l’inaugurazione di una nuova area dedicata alla Mobility Dog. Un campo che servirà per la rieducazione dei cani ospitati nel canile, ma anche degli educatori cinofili esterni che ne faranno richiesta.

“Non possiamo sempre contare sulla generosità delle persone per garantire ai nostri ospiti le cure di cui necessitano e soddisfare i loro bisogni. Il canile, per migliorare come struttura e servizi offerti, deve necessariamente auto finanziarsi. Sono tante le cose ancora da fare per realizzate l’idea che abbiamo di

canile, che è un po’ diversa da quella che fino ad ora ha caratterizzato questo tipo di strutture: deve diventare un luogo aperto alla cittadinanza, un punto di riferimento cinofilo per le scuole, le famiglie che possiedono una cane e gli operatori del settore. La “Festa da Cani” è stata per noi un banco di prova e

possiamo con orgoglio dire che la grande partecipazione riscontrata ci fa pensare che tutto questo sia possibile”. I

l grande risultato è stato ottenuto grazie ai numerosi volontari e agli educatori di Lndc che hanno ideato, organizzato e diffuso la due giorni di Festa da Cani .

I passi avanti compiuti dalla struttura, da che è subentrata la nuova gestione della Lndc, sono stati testimoniati anche dal sindaco Davide Galimberti e dall’assessore alla Tutela ambientale Dino De Simone, che hanno partecipato al taglio del nastro della nuova area insieme ai volontari Lndc, al responsabile del dipartimento Veterinario di Ats Insubria, il dottor Eraldo Oggioni e all’assessore ai servizi sociali del comune di Malnate, Maria Croci.

Le foto dell’evento sono visibili sulla pagina facebook Canile di Varese