Il millenario Arnolfiano prosegue a giugno con il Palio dei Rioni

Dopo un maggio ricco di eventi – tra cui la visita dell’arcivescovo Mario Delpini – si continua, nel mese di giugno, con le molte iniziative in programma organizzate per il millenario arnolfiano, l’anno in cui si commemora Arnolfo II da Arsago, l’arsaghese che divenne vescovo di Milano.

«Sabato 9 giugno si aprirà il Palio dei rioni arsaghesi, che per una intera settimana colorerà il nostro paese e ci allieterà tra giochi, musica e divertimento» spiegano dal Comitato promotore del Millenario Arnolfiano, che riunisce Parrocchia Prepositurale di San Vittore, Comune,Civico Museo Archeologico, Biblioteca Comunale, Pro Loco e Corpo Musicale.

Si continua poi con un attesissimo appuntamento: il concerto del Coro Divertimento Vocale in programma per sabato 16 giugno alle ore 21.00 presso il Sagrato della Basilica di San Vittore (in caso di maltempo sarà rimandato al 30 giugno).

Non saranno neppure dimenticati i bambini ed i ragazzi per i quali è stata programmata venerdì 22 giugno una caccia al tesoro per famiglie attraverso le strade del paese. Partenza dall’Oratorio S. Giovanni Bosco alle ore 20.30.

Infine, ma non ultimo, un altro importante evento musicale: sabato 23 giugno il Corpo Musicale di Arsago Seprio ci aspetta alle ore 21.00 in Oratorio, per condividere assieme il loro concerto d’estate.