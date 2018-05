“Mimì… con noi”: una serata in ricordo di Mia Martini

Il CineTeatro Paolo Grassi di Tradate ospita, sabato 12 maggio, il concerto “Mimì… con noi”, un evento in ricordo di Mia Martini. Alla voce Miriam Civettini, al basso Max Gabanizza, alle tastiere Diego Maggi, alla chitarra Luca Marcias, alla batteria Alberto Venturini.

L’appuntamento è alle ore 21 di sabato. Informazioni: 347 9885617

PROGETTO:

La voce di Myriam Civettini, dal timbro straordinariamente vicino a quello di Mia Martini, con lo spettacolo “Mimì… con noi”, vi regalerà,

un po’ di quelle emozioni che la cantante calabrese ha sempre suscitato in ognuno di noi, con pagine di assoluta bellezza da lei magistralmente interpretate nel corso della sua carriera e che non devono e non possono essere dimenticate. Myriam, accompagnata sul palco da una band eccezionale di grandi professionisti (vedi Biografia), accanto ai brani più noti del repertorio di Mimì, come “Minuetto”, “Gli uomini non cambiano”, “Piccolo uomo”, “Almeno tu nell’universo” proporrà alcune gemme forse meno conosciute ma altrettanto emozionanti.

BAND:

Myriam Civettini (voce) Max Gabanizza (basso) Diego Maggi (tastiere) Luca Marcias (chitarra) Alberto Venturini (batteria)

BIOGRAFIE:

MYRIAM CIVETTINI – Voce

Una vera forza della natura che unisce alla voce una presenza scenica in grado di catturare l’attenzione anche dell’ascol tatore

più distratto, Cantare e ballare fanno da sempre parte della sua vita.

Ha maturato significative esperienze in diverse bands. Ha partecipato come corista ai tour di Irene Fargo. Nel 2005 ha collaborato con il regista Paolo Sorrentino (premio Oscar 2014) che ha inserito un brano di Myriam nella colonna sonora del film “L’amico di famiglia”

MAX GABANIZZA – Basso

E’ un musicista che ha subito il fascino di personaggi quali J. Pastorius, M. King, S. Clark ed ha iniziato la sua carriera alla corte di FRED BONGUSTO (1989-1991). Turnista d’indiscussa fama e vera “assicurazione sulla vita” per chiunque abbia necessità di un motore ritmico preciso e pulsante nella propria band. Non è un caso, infatti che numerosi artisti italiani e non, abbiano richiesto e richiedano tutt’oggi i suoi servigi: CHUCK BERRY, MAURO PAGANI – PFM, CRISTIANO DE ANDRE’, MASSIMO BUBOLA, MARIO VENUTI, MORGAN,

BLUVERTIGO, ROBERTO VECCHIONI, MASSIMO RANIERI

Ha lavorato come bassista nell’ultimo disco di MAURO PAGANI “Creuza de ma 2004”.

E ultimamente nel disco prodotto da Mogol “le canzoni di mogol – battisti in versione rock (New Era)

DIEGO MAGGI – Pianoforte e tastiere

Pronipote del Maestro Vittorio Mascheroni, tastierista e pianista noto per la sua attività al fianco di gruppi e musicisti quali Zerozen ,Verdena, Haiducii, Paola e Chiara, Elio e le Storie Tese, le produzioni natalizie di Radio Deejay (dal 2010 al 2013), per Zelig e Colorado

è anche direttore musicale e compositore per grandi eventi internazionali: sue le musiche per Heineken Wall of Opportunities (bronzo a Cannes Design 2013, lo show Enigma a Cinecittà World, la cerimonia di apertura dell’America’s Cup a Napoli, quella di chiusura dei XI Giochi Paralimpici invernali di Soči, il World Holocaust Forum a Praga le cerimonie di inaugurazione e chiusura di Expo 2015 lo show la

Divina Bellezza, e la colonna sonora per l’Acquario di Genova. Insegna Produzione, Sound Desing e Pro Audio al CPM di Milano dal

2007.

LUCA MARCIAS – Chitarra

“Sardo di cuore, milanese d’adozione, inizia a studiare chitarra all’età di 14 anni presso una scuola di musica della provincia di Cagliari. L’ambizione e la grande voglia di emergere lo portano, nel 2008, a trasferirsi a Milano dove frequenta il Centro Professione Musica e si diploma nel 2011, guidato dal M° Giorgio Cocilovo. Chitarrista di matrice pop-rock, collabora dal 2013 con la cantante Antonella Ruggiero, storica leader del gruppo Matia Bazar.

Si cimenta però anche in altri generi, collaborando, dal 2014, con Keith Middleton, cantante newyorkese, leader degli Stomp, esplorando territori dal sapore r’n’b e rap. Molto attivo nell’ambito del turnismo in studio di registrazione, nel 2014 registra, sotto la guida

del M° Diego Maggi, le chitarre per la cerimonia di chiusura delle paralimpiadi di Sochi.

L’anno dopo è coautore e chitarrista delle musiche per la cerimonia di apertura di EXPO 2015, manifestazione che

si concluderà ad ottobre dello stesso anno con una cerimonia nella quale suoneranno di nuovo le sue chitarre.

ALBERTO VENTURINI – Batteria

Diplomato al Conservatorio “G.Nicolini” di Piacenza ha coltivato lo studio della musica a 360° collaborando in sala di registrazione e dal vivo con svariati artisti quali: Hiram Bullock,Jhon Patitucci,Bob James,Gae Manfredini,

Aida Cooper, Ellade Bandini, Giorgio Cordini, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Viola Valentino, Davide De Marinis.