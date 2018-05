Miniartextil 2018, Trenord mette a disposizione un biglietto speciale per Busto

Un’idea per il fine settimana? Andare in treno a Miniartextil 2018: Trenord propone un biglietto speciale “Trenord Day Pass” a 13 euro per raggiungere in treno da tutta la Lombardia, in modo economico ed ecologico, la rassegna di arte contemporanea nell’ambito della Textile Art o Fiber Art ospitata fino al 10 giugno presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio.

Con il biglietto speciale i vantaggi si fanno ancora più interessanti per le famiglie: i ragazzi con meno di 14 anni – accompagnati dal titolare del biglietto – viaggiano gratis. Inoltre, i Clienti che si presenteranno all’esibizione con il biglietto “Trenord Day Pass” avranno diritto ad uno sconto del 20% sul catalogo della mostra.

Il biglietto speciale “Trenord Day Pass” – valido nei week end in cui si svolge la manifestazione – è acquistabile nelle biglietterie Trenord, online su store.trenord.it e sul proprio smartphone grazie alla App Trenord, disponibile per iOs e Google Play.

Questa iniziativa si inserisce nel pacchetto di soluzioni del cluster “Divertimento” di Discovery Train, l’offerta di Trenord per il tempo libero.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.trenord.it.