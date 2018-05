“Il mio canto libero” contro la violenza sulle donne

Il ringraziamento di Maurizio Benetazzo dopo lo spettacolo contro la violenza sulle donne che si è svolto a Tradate lo scorso 17 maggio:

Ogni giorno è la giornata internazionale contro la violenza sulle Donne e ogni giorno dovrebbero esserci manifestazioni di sport, di spettacolo, di promozione, di sensibilizzazione per combattere questa follia e riuscire al più presto ad annientarla.

Nel nostro piccolo noi ci stiamo provando in modo semplice, portando una piccolissima goccia e lo facciamo proponendo lo spettacolo / tributo a Lucio Battisti e la grande partecipazione di pubblico riscontrata lo scorso 8 Febbraio al teatro di Varese e giovedi 17 Maggio al teatro Nuovo di Abbiate Guazzone sono un segno tangibile di come la gente non è indifferente su questo tema, sia Donne che Uomini, pubblico, fra l’altro, in entrambi i casi molto partecipe nel cantare brani indimenticabili richiamato anche dalla preziosa collaborazione promozionale che i media ci hanno riservato.

Importantissimo è stato il grande lavoro prodotto dalla volontarie dell’associazione Donna Oggi di Tradate, in particolare della Presidente Signora Pinuccia Bani e preziosissimo è stato l’interessamento e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Tradate, del vicesindaco Rag. Franco Accordino, dell’ufficio cultura e dei Servizi Sociali. Un particolare ringraziamento anche ai comuni del Terzo Settore aderenti al piano di Zona del distretto di Tradate per la solidarietà e la condivisione offerta con entusiasmo a sostegno dell’informazione e proprio in merito ai Comuni bello sarebbe se altre Amministrazioni “sposassero” l’evento in modo che la nostra provincia diventi capo fila contro la violenza sulle Donne, evento che è possibile abbinare a realtà locali che quotidianamente sono impegnate su questo campo.

Saranno state anche le bellissime canzoni che Lucio ci ha lasciato e che continuano a farci sognare, sarà stata la bravura di Jennifer Bellea, Miriam Cossar, Mery Gargy, Isabella Salamone, Denise Misseri, Francesca Parrotta, Natalia Carpenco e Alline Zasa ( molte anche convalescenti ), sarà stata la preziosa partecipazione delle ragazze della scuola di danza BLS Academy di Gallarate; Sara, Maria, Alessandra, Martina, Sara, di Marie Nicole Trezza, di Valentina Castiglione che ha prodotto una base stupenda inerente il brano Emozioni e tanti altri che ci hanno permesso di offrire una serata gradevole ma certamente di forte impatto.

Qualche problemino, qualche imperfezione ci sono state ma non abbiamo i potenti mezzi di cui le grandi organizzazioni dispongono ma anche questi “piccoli inconvenienti” forse hanno contribuito a rendere la serata scorrevole, simpatica e coinvolgente.

Ringraziamo inoltre le volontarie del centro anti violenza presenti in sala.

Contattateci ( 348 7215546 ) e saremmo lieti di condividere con Voi altri viaggi nella musica enei ricordi di un cantautore quale è stato il grande Lucio Battisti.

Grazie a tutti

Maurizio Benetazzo