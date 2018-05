“Mio figlio era un terrorista”, a Varese arriva la madre di uno degli attentatori di Londra

Youssef Zaghba è stato uno degli attentatori che ha sferrato un attacco terroristico a Londra il 3 giugno scorso. Valeria Collina è sua madre e venerdì 11 maggio alle 17.30 sarà a Varese per un incontro pubblico organizzato dall’Università dell’Insubria nell’ambito delle Giornate di studio su religioni monoteiste e modernità.

Dopo la morte del figlio la donna ha fondato l’associazione “Rahma – misericordia” per la prevenzione della radicalizzazione terroristica. Nel 2017 ha pubblicato per Rizzoli Nel nome di chi. Valeria Collina ha detto chiaro: «Ogni sera mi fermo a riflettere su ciò che avrei potuto, o dovuto affrontare diversamente. Il passato non si può correggere, certo, ma devo almeno capire quando è avvenuto questo cortocircuito nella vita di mio figlio». E questo per evitare che possa accadere ancora: «Ci sono giovani che si ubriacano di nascosto, altri che passano fuori la notte senza dirvi nulla, e altri che stanno chiusi nella propria stanza. Ragazzi modello che si presentano puntuali a condividere con voi ogni pasto. Dopo avere messo in pausa l’ultimo video di un ostaggio sgozzato o di un blindato che viene fatto saltare in aria da un attentatore suicida».

Il tema che si metterà a fuoco durante l’intervista con Andrea Avveduto non è tanto la violenza dei terroristi, quanto la consapevolezza delle conseguenze che questa provoca. Da qui la necessità di un rinnovato dialogo tra generazioni, tra genitori e figli, tra docenti e studenti. Perché ciò che è accaduto non si ripeta o, almeno, accada una volta in meno. Nella società dell’individualismo, ildialogo è l’unica forma di speranza.

L’incontro – che si terrà nell’Aula Magna di via Ravasi, alle ore 17.30 – è organizzato nel quadro del Progetto FILIS (Formatori Interculturali di Lingua Italiana per Stranieri) a cura di Elisabetta Moneta Mazza (coordinatrice del Progetto) con la collaborazione di Gianmarco Gaspari (Centro Internazionale di Ricerca sulle Storie Locali e le Diversità Culturali), diAlessandro Ferrari e di Antonio Angelucci (Centro di Ricerca Religioni, Diritto ed Economie nello Spazio Mediterraneo). L’iniziativa è aperta a studenti e a tutti gli interessati.