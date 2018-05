Missione europea per l’ambiente: la scuola vedanese va in Polonia

Destinazione Polonia per la seconda mobilità internazionale che ha coinvolto alcuni studenti e docenti dell’Istituto comprensivo Silvio Pellico di Vedano Olona, istituto Capofila nell’ambito del progetto Erasmus+ “Green Schools 2.0 for a sustainable future”.

Galleria fotografica Vedano Olona - Ragazzi e docenti in Polonia per il progetto Green school 4 di 14

Dopo l’esperienza di Corfù nel mese di febbraio, incentrata sulla tematica dell’inquinamento e della tutela dei mari, dal 13 al 19 maggio il team europeo proveniente da Grecia, Romania, Macedonia, Portogallo e Italia, si è nuovamente riunito presso l’istituto “Szkola Podstawowa im. Jana Pawla II” di Psary, piccolo comune nella provincia di Lubliniec, a circa due ore da Cracovia.

Dopo una calorosa accoglienza presso l’istituto scolastico ospitante e la visita dello stesso, la settimana, fitta di impegni, si è svolta alternando incontri ufficiali con le autorità comunali e provinciali, visite ai luoghi più significativi del territorio a livello storico, artistico e culturale e attività più prettamente inerenti alla tutela ambientale, con particolare attenzione all’inquinamento dell’aria.

«E’ stata un’esperienza unica e molto significativa che ha visto i ragazzi protagonisti e attivi a favore dell’ambiente – raccontano Simonetta Ventura e Gloria Grimoldi, docenti coordinatrici del progetto – In primo luogo, gli alunni di ogni nazione hanno esposto in lingua inglese presentazioni digitali, risultati di esperimenti e video riguardanti la situazione nei loro Paesi, acquisendo consapevolezza su questa grave problematica ambientale, condividendo esperienze e proponendo soluzioni attuabili per cercare di diminuire l’emissione di gas e sostanze nocive nell’aria. Il nostro istituto si è distinto per l’efficacia con cui ha portato avanti la raccolta differenziata e la riduzione del consumo di plastica nel corrente anno scolastico nell’ambito del progetto provinciale “Green School”, contribuendo ad una riduzione di emissioni di CO2 pari a 1668, 407 kg».

Ragazzi e studenti hanno visitato l’Ispettorato regionale per la protezione ambientale di Cracovia, in cui vengono monitorati ed analizzati i parametri riferiti ad aria, rumore, acqua ed onde elettromagnetiche, e un impianto di energia eolica, in cui i ragazzi hanno avuto la possibilità di ispezionare una torre dall’interno.

Molto interesse ha suscitato l’attività di ricerca dei vari tipi di licheni presenti sulla vegetazione per stabilire il livello di inquinamento dell’aria nel territorio sulle basi di una scala predefinita.

«A corollario di tutto questo resta l’esperienza sociale e culturale vissuta in un clima di accoglienza, condivisione, amicizia e fratellanza – concludono le insegnanti – Un’esperienza che ha visto le nuove generazioni unite ed impegnate seriamente per un obiettivo comune di primaria importanza per il futuro del nostro pianeta».

Tutte le azioni e le attività del progetto sono visibili sulla pagina Facebook dedicata Greenschools2.0 for a sustainable future.