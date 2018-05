Moda uomo, boom della barba: come curarla al meglio

Una notizia non proprio recentissima dato che si sta facendo riferimento ad una tendenza cui si assiste da anni: l’uomo barbuto, in netta controtendenza rispetto alle mode di qualche anno fa quando il radersi era più che mai d’obbligo.

Se la barba era demodè, da qualche tempo a questa parte la situazione si è letteralmente ribaltata: si parla di moda ma anche di esigenze spesso dettate dalla necessità di incorniciare meglio il viso. Un rimedio di bellezza che è diventato ormai quasi un imperativo categorico.

Ogni moda come da definizione tende ad espandersi diventando virale in poco tempo; è stato così anche per la barba, il cui boom ha generato un giro d’affari non da poco. pensiamo alla proliferazione nelle nostre città dei barbershop, rivisitazioni in chiave moderna dei vecchi barbieri dove in passato ci si recava per farsi tagliare la bara ogni mattina.

Perché se la barba è diventato uno status symbol, un fatto di moda e tendenza, di pari passo diventa indispensabile prendersi cura della propria barba così da averla sempre impeccabile e curata. E di pari passo è esploso anche il settore degli strumenti, dai rasoi per tagliarsi la barba a casa in autonomia a prodotti più tradizionali, come la classica spazzola da barba.

Perché se la moda impone determinati standard estetici e sono tantissimo gli italiani che scelgono di farsi crescere la barba, di pari passo diventa fondamentale prendersene cura al meglio visto che farsi crescere la barba non è impresa facile; occorrono tanta pazienza e cura dei dettagli perché una barba incolta può non rappresentare il massimo sia dal punto di vista estetico che igienico.

Perché anche dietro alla barba più incolta si nasconde pur sempre un look studiato e curato. Una moda che nasce e si diffonde negli ultimi anni con l’esplosione della cultura hipster e che poi si è andata a diffondere anche sulle passerelle, in televisione, al cinema. Se prima la barba era un vezzo per pochi oggi è stata ampiamente sdoganata ed è assurta a fenomeno di massa.

Come ogni moda si sta parlando di un qualcosa che, con ogni probabilità, potrebbe scomparire di qui a poco e tornarsene nel dimenticatoio: in sostanza tra qualche anno potremmo mettere da parte in via definitiva rasoi, forbici e spazzole per tornare ad avere il viso completamente sbarbato. Ogni epoca d’altra parte ha le proprie tendenze e i propri canoni di bellezza da seguire.