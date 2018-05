Modellismo di qualità per i 40 anni della Fiera del Cardinale

Il modellismo sarà uno dei protagonisti del week-end del 40° Anniversario della Fiera del Cardinale.

In tre locali del centro storico – nell’ex Sala Consiliare di piazza G. Garibaldi 2, in via Cavour e in via Mazzini – sabato 2 domenica 3 giugno sarà possibile ammirare una importante esposizione dei modellini.

In piazza Garibaldi saranno esposti modelli navali, in via Cavour gli aerei, mentre in via Mazzini si potrà ammirare un treno in scala G che si snoderà tra viadotti e gallerie fedelmente riprodotti.

QUI la locandina dell’evento