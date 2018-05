Monte San Giorgio, una giornata tra cielo e grotte

Domenica 6 maggio l’associazione guide Monte San Giorgio, organizza “In volo sull’abisso“. L’evento è in collaborazione con il Gruppo Insubrico di Ornitologia e avrà lo scopo di unire l’attività di birdwaching con la scoperta del Monte San Giorgio e dei tesori che costudisce. “Salendo verso Cassina – spiegano gli organizzatori – ci metteremo in ascolto degli uccelli e dall’alto cercheremo di indovinare le rotte dei migratori. Poi ci tufferemo nelle profondità della Val Serrata fino a raggiungere la grotta della Bögia”.

Il programma:

Il ritrovo è fissato al parcheggio di Via al Tiro 6, Meride.

Ore 9:30 inizio visita guidata

Escursione di 5 Km e dislivello di 300 m.

Ore 15:30 fine visita guidata

Necessari: scarpe da escursione, acqua e pranzo al sacco.

Consigliati : binocolo e torcia.

per info e prenotazioni:

info@guidemsg.org

+39 351 252 2982 /+41 76 567 8914

www.guidemsg.org

5 CHF/€ a persona, 10 CHF/€ a famiglia – iscrizioni entro il 4 maggio