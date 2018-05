Monti: “Telecamere negli asili strumento utile”

Domani 19 maggio alle ore 17 il Presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali di Regione Lombardia, Emanuele Monti, parteciperà alla manifestazione organizzata dalle famiglie dell’asilo di Gavirate contro i maltrattamenti ai bambini, documentati da un’inchiesta dei carabinieri di Besozzo nell’aprile scorso.

“Parteciperò con convinzione – spiega Emanuele Monti – a questa iniziativa organizzata dalle famiglie dei bambini dell’asilo nido di Gavirate, certo in una mobilitazione attiva da parte dell’intera cittadinanza. Quanto emerso nei mesi scorsi grazie al buon lavoro delle Forze dell’Ordine è qualcosa di una gravità tale da non poter restare indifferenti. Purtroppo non si tratta di un episodio isolato perché la cronaca degli ultimi anni ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica casi tali da riuscire a far letteralmente gelare il sangue, dove i protagonisti sono sempre gli stessi, i più indifesi: bambini, disabili e anziani».

«La Regione non è stata certamente a guardare – prosegue Monti – e già nel febbraio del 2017 ha approvato una legge, con uno stanziamento di 1,4 milioni di euro, finalizzata a prevenire i maltrattamenti nelle residenze per anziani, mediante sovvenzioni per l’installazione di sistemi di videosorveglianza».

«Ritengo che questo modello possa essere replicato anche per quanto riguarda gli asili lombardi. Sono dell’idea che i moltissimi bravi operatori delle scuole per l’infanzia, che rappresentano certamente la stragrande maggioranza del totale, non possano che salutare con favore un’iniziativa di questo tipo, che avrà il duplice effetto positivo – conclude Emanuele Monti – di rassicurare le famiglie e consentire a chi lavora di svolgere il proprio compito in maniera serena»