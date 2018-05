Montonight apre l’estate dei festival

Ad aprire l’estate dei festival ci pensano i ragazzi e le ragazze di Montonate a suon di birra, panzerotti e musica live.

Il 25, 26 e 27 maggio torna Montonight, l’appuntamento estivo organizzato dai giovani del Montonate Csi che si svolge al campo sportivo dell’oratorio del paese.

Il mix di ingredienti è quello che ha reso celebre questa feste negli anni: bella musica, buona cucina e momenti e iniziative diverse in grado di attirare giovani ma anche famiglie. Non manca anche quest’anno l’attenzione per le associazioni e progetti di beneficenza.

Partiamo dalla musica che quest’anno sarà suddivisa su tre serate a tema diverso. Venerdì sarà la volta dello Ska, Punk & Rock, sabato (un must dell’evento) la serata “90’s Special” e domenica il Mexico.

Venerdì 25 maggio – Dalle ore 20.00

Sul palco ci saranno “I Meganoidi”. Si esibiranno per una tappa del loro tour “Delirio experience”. Ad aprire le danze sarà invece DJ Paul Manga.

In cucina, invece, protagonista della serata sarà il marchio di fabbrica del Montonight: il “Royal panzerotto”.

Sabato 26 maggio – Dalle ore 20.00

Sul palco DJ Fargetta (Get Far) con tutti i suoi migliori dj set, remix e produzioni degli anni ’90&2000. Ad aprire le danze: DJ Manuel Jametti. Special voice: KriSteel.

In cucina sarà la volta del pulled pork, protagonista del barbecue americano.

Domenica 27 maggio – Aperitivo dalle ore 17.00

A suonare ci saranno i Mariachi Peralta “Mariachi Band Los Magistrones” con il ritmo della tradizione messicana.

In cucina, ovviamente, tortillas e chili per tutti.

Se questa è la programmazione musicale in cucina, invece, ci saranno i panzerotti venerdì sera, il pulled pork il sabato sera e tortillas e chili la domenica. Ogni sera sarà possibile comunque trovare arrosticini, hot dog, frittini misti, anelli di cipolla, panini con salamino, patatine. Birre: Beck’s Original Pils, Löwenbräu Märzen, Spaten Premium Bock, Corona Extra. Solo domenica 27 maggio: aperitivo dalle ore 17.00.

Nella sezione dedicata a progetti e associazioni sarà possibile trovare:

– Associazione Famiglie Sindrome di Williams Onlus (Milano)

– Associazione Famiglie Insieme Onlus (Castelseprio – VA)

– Discobus (Varese)

– Nessuno Escluso Onlus (Cavaria – VA)

– Amor (Angera – VA)

– Cooperativa Sociale Progetto Promozione Lavoro (Olgiate Olona – VA)

– Cooperativa Sociale Arca 88 Onlus – Olgiate Comasco (VA)

– Associazione Mega (Albizzate – VA)

– CuoriEroi per bambini Eroi – Nazionale Italiana dell’Amicizia Onlus (Induno Olona – VA)

– Avis – Associazione Volontari Italiani del Sangue (Daverio – VA)