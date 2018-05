A Monvalle la tradizionale festa di primavera

La locale Pro loco di Monvalle, in collaborazione con il centro sociale “Lago Azzurro Oratorio” organizza per sabato 12 e domenica 13 maggio, in località Case Nuove, la tradizionale festa di primavera patrocinata dalla Amministrazione Comunale.

Il programma prevede, sabato, alle 17, l’ incontro “Le api al lavoro con l’ambiente”. Alle 19 apertura dello stand gastronomico con polenta taragna e specialità locali. Domenica 13 maggio invece si terrà il torneo di Street basket 2 vs 2. Alle 12 apertura dello stand gastronomico mentre dalle 14 ci saranno diverse attività per bambini. Durante la giornata di domenica saranno presenti bancarelle e mercatini.