Venerdì sera alle 20:30 nella cornice della ”Torretta” del Camin Hotel di Colmegna, verrà presentato il libro di Lama Zopa Rinpoche “Come morire felici – prepararsi alla sfida più grande” edito dalla Venerabile Robina Courtin per Wisdom Publications nella versione inglese.

Come afferma la “Death Education”: “Perché se è vero che la capacità di dialogare sulla morte è l’indice della civiltà di un’epoca, l’epoca attuale ha da tempo interrotto questo dialogo (..).”

Si parla, semmai, malvolentieri della morte e spesso in termini vaghi e confusi sebbene la morte costituisca da sempre l’unica certezza dell’esistenza in questo mondo sulla quale costruire la vita.

Per la millenaria tradizione buddista invece, la morte rappresenta una straordinaria opportunità di crescita personale. Con garbo, ironia e profonda saggezza, Lama Zopa Rinpoche ci conduce per mano alla scoperta della meta di questa vita, rivelandoci da un lato come affrontare la morte con una mente serena e curiosa e dall’altro istruendoci sulle pratiche, preghiere e i rituali a cui ci si può affidare per prepararsi a vivere la morte nella pienezza del suo potenziale di illuminazione.

Come dice Lama Zopa Rinpoche: “Aiutando i nostri cari nel momento della morte è il miglior dono che gli possiamo offrire, il dono più grande. Perché? Perché il momento della morte è il periodo più importante della vita: è nel momento della morte che la prossima rinascita viene proiettata”

Relatori:

– Dott. ssa Emma Luciani Specialista in Psichiatria e Psicologia e Psicoterapia

– Prof. Fabio Zanin Docente Religione – Liceo V. Sereni Luino

– Ing. Michael Steinrotter- praticante Buddhismo Tibetano

Evento organizzato da LuinoYoga in collaborazione con Banca del Tempo Luino – CRI Comitato

Luino – GIM Terre di Lago – Ass.ne Costruttori di Pace Luino – Tipografia Reggiani Brezzo

d/Bedero