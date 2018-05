Una mostra di illustrazioni per bambini: Valerio Berruti alla Ubik

Una nuova mostra sta per essere inaugurata presso lo spazio espositivo della libreria Ubik di Varese, in piazza Podestà.

Valerio Berruti esporrà, dal 7 al 30 giugno, le opere del progetto Il Sentiero, volume realizzato nel 2015 con il cantautore Gianmaria Testa.

Il cantautore piemontese Gianmaria Testa, prematuramente scomparso nel 2016, era grande amico di Valerio Berruti. I due artisti, da anni, avevano frequentazioni e affinità elettive che sono sfociate nel 2015 in un prezioso progetto a quattro mani: Il sentiero e altre filastrocche, un libro per bambini e non solo, edito da Gallucci editore.

La sensibilità di Gianmaria Testa indaga, in tre filastrocche senza età, l’assurdo di questo nostro mondo, con lo sguardo puro dei bambini.

Le figure di Valerio Berruti che le illustrano, rappresentano con straordinaria delicatezza lo stupore dei più piccoli.

I 20 disegni realizzati da Berruti, dieci ispirati alla prima filastrocca Il sentiero, cinque ciascuno per le altre due, sono stati assemblati digitalmente per illustrare il volume, mentre gli originali saranno esposti dalla Galleria Marcorossi artecontemporanea.