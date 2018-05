Una mostra per ricordare San Giovanni Paolo II

Il Movimento e centro di Aiuto alla Vita propone, nel mese di maggio, l’iniziativa delle associazioni “Insieme per la vita” dedicate ai martiri bambini.

In occasione dei 40 anni della legge 194/78,approvata il 22 maggio ma anche dell’elezione di San Giovanni Paolo II, il Papa della difesa della vita ad oltranza, viene proposta ad Arcisate una mostra organizzata dal CAV Valceresio e inaugurata da Mons. Erminio Villa, arciprete del Santuario di Santa Maria dedicata a Karol Wojtyla. L’inaugurazione si terrà il 26 maggio alle ore 17 nel Battistero dedicato a San Giovanni Battista.

«Il 2018 é quindi un anno nel quale ricorrono due anniversari concettualmente ed eticamente in antitesi tra di loro – affermano gli organizzatori – Sembrerebbe una contraddizione, opporre un Santo ad uno Stato che permette la soppressione di bambini non nati, ma tra queste due realtà, tra un Gigante come il Papa polacco e il Paese nel quale noi viviamo, si interpone l’umile grandezza di chi ha raccolto il messaggio di pace e di speranza di Woytila: parliamo degli oltre 600 Movimenti e Centri di aiuto alla Vita sparsi in tutta Italia, compresi quelli di Varese e della Valceresio».

Tutte le iniziative sono presentate sul sito www.vitavarese.org dove è anche scaricabile il depliant relativo.