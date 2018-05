“MostruosaMenteMostro”, lo spettacolo made in Varese debutta a Caselle Torinese

Dopo il sorprendente esordio da sold-out fatto registrare al teatro Openjob di Varese e la fortunata “doppietta” al Soms di Caldana (VA) , la truppa di MostruosaMenteMostro è pronta a divertire anche gli spettatori piemontesi di Caselle Torinese: domenica 20 maggio alle ore 21, infatti, le luci del Palatenda si accenderanno sui protagonisti del musical ideato dal trio in rosa Ragazzi-Rossi-Visco.

Lo spettacolo, con le musiche firmate dal Maestro Luca Fraula e i testi di Paolo Franchini (che cura la regia insieme alla frizzante Lia Locatelli), esce così dai confini della nostra Regione per concludere la quarta edizione del “Festival del Musical”, rassegna che si sta sempre più affermando nel nord Italia tanto per l’originalità quanto per la qualità della proposta offerta gratuitamente agli appassionati del genere.