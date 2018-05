Moto contro capriolo: ferito il centauro, morto l’animale

Erano le 21.30 quando un motociclista stava percorrendo la statale 394 a Brissago Valtravaglia quando all’improvviso si è trovato davanti un capriolo. L’impatto è stato inevitabile.

Subito è scattato l’allarme: sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato polizia, vigili del fuoco oltre ai soccorritori di un’ambulanza e di un’automedica in codice rosso.

Fortunatamente per il motociclista -un uomo di 50 anni- le condizioni si sono rivelate migliori del previsto ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. L’animale è invece morto sul colpo.