Motociclisti si imbattono in un capriolo ferito e lo salvano

Ieri, martedì 1° maggio, stavano percorrendo in moto i sentieri nei boschi di Brezzo di Bedero quando in località Pisciò si sono imbattuti in un capriolo agonizzante. Senza pensarci troppo Edoardo e un gruppo di amici, appassionati di enduro, si sono fermati e hanno chiamato i soccorsi.

L’animale era fermo a terra, sofferente, e il gruppo di motociclisti ha atteso l’arrivo di un veterinario, partito da Gazzada Schianno. Giunto sul posto ha valutato le condizioni dell’ungulato che aveva il bacino rotto e ne ha organizzato il trasporto in clinica, con l’ausilio del nucleo ittico-venatorio della Provincia, dove è stato operato e dichiarato fuori pericolo.

Il capriolo potrebbe essere caduto dal dirupo sovrastante il punto in cui è stato trovato.