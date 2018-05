Muore in ospedale dopo la rissa

E’ stato trovato agonizzate fuori da un locale sul Sempione a Vergiate, con una profonda ferita alla testa. E’ morto dopo un lungo tentativo di rianimazione Manuel Cantisani, un giovane di 28 anni residente a Cardano al Campo con i genitori.

È accaduto intorno alle 4 di questa mattina, domenica 20 maggio. (foto d’archivio).

Ancora difficile ricostruire l’esatta dinamica della vicenda: secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri del comando provinciale di Varese, il ragazzo sarebbe stato coinvolto in una violenta rissa fuori da un locale a Dormelletto; la discussione è poi ripresa in un parcheggio di un secondo locale a Vergiate.

Il giovane forse ha tentato di dividere due contendenti e, spintonato, è caduto picchiando il capo. A quel punto è stato investito da una macchina che si stava allontanando dal parcheggio. Il conducente dell’auto investitrice, ascoltato dalle forze dell’ordine, ha dichiarato di non essersi accorto della presenza del ragazzo e neppure di averlo travolto.

I testimoni presenti, per molti locali quella era ora di chiusura, hanno chiamato i soccorsi: i sanitari dell’Areu hanno cercato a lungo di rianimare Manuel Cantisani sul posto; portato d’urgenza al Circolo di Varese, non c’è stato nulla da fare e il giovane è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Sulla vicenda indaga la procura di Busto Arsizio che ha disposto l’autopsia.

I giovani, tutti identificati, saranno sentiti nelle prossime ore.