Muore per un malore una “colonna” degli alpini di Arcisate

E’ arrivato anche l’elicottero per provare a soccorrere Sergio “Sergione” Benin, di Arcisate. Ma il malore che l’ha colpito vicino a casa, nella zona lazzaretto di Arcisate, gli è stato fatale.

Per Sergio Benin, 62 anni, “colonna portante” del gruppo alpini di Arcisate non c’è stato nulla da fare, malgrado due medici siano stati calati col verricello per recuperarlo.

«Una notizia assolutamente improvvisa: io l’avevo visto stamattina, mentre insieme ad altri volontari stava pulendo la zona delle Fornaci – spiega Il sindaco di Arcisate, Angelo Pierobon – Ho saputo poi che, poco tempo dopo, e quando già era arrivato a casa aveva avuto il malore che gli è stato fatale. Era una persona sempre disponibile, e amava il suo paese. Non si vorrebbe mai che succedessero simili fatta persone così».