Il nuovo murales di viale Europa parla piemontese

Gioele “Joo” e Francesca ‘Meli’ di Biella non lo sanno, ma sono tra le persone più guardate di Varese, in questi giorni.

O meglio: gli automobilisti che transitano dal trafficatissimo viale Europa prima vedono loro, poi ciò che stanno facendo, a seconda della corsia impegnata dalle auto che sfrecciano sul vialone che tra qualche giorno sarà un po’ meno grigio per via di un murales.

Sono due writers piemontesi che hanno fatto innamorare del loro segno una gallerista varesina che ha voluto ospitare nella Città giardino le loro opere.

Peccato che non si trattasse di tele, ma di opere ben più ingombranti. Allora che fare?

Chiedere la possibilità di abbellire un pezzo di viale che proprio bello oggi non risulta: è la rotonda Gaggianello, praticamente viale Europa, all’altezza del cavalcavia.

I due artisti – vent’anni lei, 25 lui, al secolo Francesca Melian e Gioele Bertin – sono in questi giorni all’opera e ci staranno fino a domenica: tra meno di una settimana, quindi potranno svelare il murales; di certo si sa che il soggetto sarà figurativo, il resto rimarrà nella giusta alea dell’arte, che un po’ si svelerà passo passo.

Oggi, mercoledì, era il momento del “fondo”, il bianco, che darà compostezza e forza al colore; poi verranno tratteggiati i percorsi che le bombolette spray riempiranno e alla fine, tra domenica e lunedì, l’opera completa.

Mentre i due giovani raccontano la loro avventura scende dalle scale una signora bionda con pantaloni e valigetta, guarda e sorride: che ne pensa? «Bellissima idea: ora vedo un muro bianco, ma sono curiosa di sapere come verrà, una volta finito», poi prende e va. Le auto rallentano per la curiosità e per la pattuglia della Stradale che si ferma 100 metri più avanti e già estrae la paletta.

Con la radio della macchina lì parcheggiata – un mini deposito di colori – e The house of rising di Eric Burdon che va a braccetto con Roadhouse Blues dei Doors si compie il miracolo del colore, sperando che la pioggia non ne ritardi la genesi.