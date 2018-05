Museo Bodini, arriva la “Giornata del marmo”

Il Direttore del Museo Civico Floriano Bodini, Lara Treppiede, presenta “La Giornata del Marmo” – inserita

nel programma JEMA delle Giornate europee dei Mestieri d’Arte 2018 – , terzo appuntamento delle

Giornate delle Arti Artigiane organizzate qui annualmente nel mese di maggio.

Dopo il successo della giornata dedicata alla fusione in bronzo e quella sulla stampa d’arte e incisione, quest’anno l’attenzione è rivolta all’affascinante mondo delle cave e della lavorazione artistica del marmo.

Come per le scorse edizioni si dedica una giornata e una mostra a un’arte artigiana, a un mestiere d’arte.

Grazie alla presenza dell’Accademia di Belle Arti di Carrara con il direttore Luciano Massari, i docenti

Sergio Cervietti e Piero Marchetti e le studentesse Sofia Cassina, Sara Grandi e Chantal Stropeni; di Gino

Giacomelli e di Arthà con Alessandra Ticozzi e Abele Vadacca, verranno realizzate nel cortile del Museo

varie dimostrazioni della lavorazione artistica del marmo.

Nella stessa giornata si terrà una tavola rotonda (aperta alle testimonianze di cavatori e lavoratori del marmo, esperti, artisti, docenti e studiosi) e un laboratorio di mosaico a cura di Sonia Bianco e Bruno Depedri; il tutto accompagnato da postazioni di lavoro manuale del marmo, dalla narrazione di favole sul tema a cura di Marta Comerio e dalla proiezione di documentari.

Durante la giornata si apre al pubblico una mostra che ripercorre la creazione del Monumento ai Caduti sul

Lavoro realizzato da Floriano Bodini a Carrara, attraverso bozzetti scultorei, studi, materiale fotografico e tradizionali strumenti di lavoro, accanto all’opera Paola in marmo rosa del Portogallo, mai prima d’ora esposta al Museo Bodini. Nello stesso contesto saranno esposte opere di Carlo Dell’Amico del ciclo Basically black.

La giornata è organizzata con il contributo di Fondazione Cariplo, Accademia di Belle Arti di Carrara, Arthà, Comitato Culturale JRC di Ispra, Liceo Artistico Frattini di Varese, BIG Ciaccio Arte, Galleria Montrasio di Milano e con la collaborazione della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, del Comune di Carrara, dell’ANMIL di Massa Carrara.

Farà da guida alla giornata la classe 3B del Liceo Artistico “A.Frattini” di Varese, per il progetto di alternanza scuola-lavoro.A partire dal workshop di scultura con Jago – ospitato al museo lo scorso 25 novembre – prosegue la programmazione didattica del museo con il laboratorio di mosaico. Altri tre laboratori, per bambini e per adulti, sempre ispirati al marmo, saranno proposti nei prossimi mesi.