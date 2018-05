Musica e barbecue, riapre la stagione di Villa Toeplitz

Riapre la stagione del Tennis Bar di Villa Toeplitz. L’appuntamento è per sabato 12 maggio quando riprenderanno gli eventi in uno dei parchi più belli e caratteristici di Varese.

Si parte sabato, dalle 16, al campo di calcetto aperto a tutti. Dalle 18.00 apertura cucina a cura di #TwiggyVarese che con un barbecue da intenditori con sfiziosi hamburger, salamelle, sandwich.

Dalle 19.00 magia e illusionismo con Vittorio Belloni per un aperitivo stupefacente mentre dalle 20.00 protagonista la musica dei The Grapes, band varesina che porta sui migliori palchi della provincia (e non solo) #intothewildproject e che per l’occasione presenterà anche alcuni brani propri.

Tante saranno le conferme rispetto all’anno scorso, dalla rassegna #summerbreak, alla rassegna di 67 Jazz Club varese, al #fottutolunedì, ai #giardiniletterari, ma tante saranno anche le novità. A partire dal servizio cucina in collaborazione con Twiggy Varese, all’inserimento di tante attività per bambini, alle giornate domenicali dedicate agli sport minori, ai tornei di calcetto e chi più ne ha più ne metta.