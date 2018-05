Musica classica all’alba sotto al Fiore di Pietra

Le prime luci dell’alba rischiarano la notte. All’orizzonte si scorgono le Alpi. Nell’aria risuonano le note di un violoncello e di un’arpa. E’ la scenografia naturale scelta dagli organizzatori per inaugurare la quinta edizione della Festa della Musica di Mendrisio

«Si è deciso di proporre un evento unico nel suo genere ed una prima assoluta in Ticino per dare il via alla quinta edizione della Festa, il prossimo 23 giugno – spiegano gli ideatori della Festa della Musica – Un traguardo importante che verrà sottolineato con un concerto di musica classica all’alba nella suggestiva cornice del Fiore di Pietra in vetta al Monte Generoso».

«Ci siamo ispirati alla rassegna Milano Piano City – spiega Kilian Poli, presidente dell’Associazione Festa della Musica di Mendrisio – Abbiamo preso l’idea e l’abbiamo declinata a modo nostro, trovando nel Fiore di Pietra un luogo ideale, e invidiabile, dove iniziare la nostra manifestazione. Con il concerto all’alba vogliamo offrire un’esperienza unica nel suo genere. Qualcosa che difficilmente si potrà scordare. Inoltre, questa nuova iniziativa ci permette di offrire concerti dall’alba di sabato fino a quella di domenica. Dopo l’apertura in vetta ci sposteremo nel nucleo storico di Mendrisio. Dalle 16:00 si svilupperà il programma della quinta edizione che si concluderà con un after party a Rancate».

Anche Claude Hauri, violoncellista ticinese che si esibirà in vetta con l’arpista Elisabetta Battigelli, non nasconde il suo entusiasmo: «L’idea di un concerto all’alba mi è piaciuta fin dall’inizio. La cornice del Monte Generoso e lo splendido panorama che si gode dal Fiore di Pietra sono ideali per questo evento. Siamo abituati a concerti di musica classica in sale e teatri e l’idea di portare la musica in vetta rompe decisamente con questi schemi tradizionali. Sono certo che anche il pubblico di casa nostra saprà apprezzare questo particolare appuntamento che immergerà l’ascoltatore in un caleidoscopio di sensazioni ed emozioni».

Francesco Isgrò, direttore della Monte Generoso SA, esprime la propria soddisfazione per l’organizzazione di questo evento: «La scelta di collaborare con la Festa della Musica ha subito suscitato il nostro interesse. Il nuovo Fiore di Pietra è un luogo che ben si presta per creare quell’atmosfera suggestiva necessaria per un concerto all’alba. Il turismo della nostra regione ha bisogno di queste iniziative per aggiungere eventi innovativi che possano richiamare un pubblico che altrimenti non verrebbe necessariamente sul Monte Generoso».

L’ascesa in vetta sarà garantita da una corsa speciale in partenza dalla stazione di Capolago alle 04:30. È possibile prenotare un posto sul trenino della ferrovia del Monte Generoso all’indirizzo: www.festadellamusica.ch. I posti sono limitati.

