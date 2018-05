La Fondazione Aletti Beccalli Mosca Onlus, in collaborazione con il Civico Liceo Musicale “R. Malipiero” di Varese, con la Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus, e con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, organizza il ciclo di concerti “Musica in Magnolia”. Sei appuntamenti in programma alle ore 20.30 – dall’8 giugno al 13 luglio – presso il parco di Villa Magnolia in via Stazione, 2 a Castronno in provincia di Varese.

L’iniziativa è dedicata alla promozione e valorizzazione dei giovani musicisti nati dopo il 1993, scelti dalle Scuole, Accademie, Licei e Conservatori del varesotto. I ragazzi, sotto la direzione artistica di Paolo Amico, si esibiranno in veri e propri concerti all’interno di una manifestazione che vede la presenza di affermati musicisti come Giulio Tampalini, uno dei più conosciuti e carismatici chitarristi classici europei e Francesca Lombardi Mazzulli, cantante soprano recentemente impegnata in importanti festival internazionali.

Le Residenze La Magnolia e Villa Mosca, gestite da Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus e destinate all’accoglienza e ospitalità quotidiana di persone anziane, sono location d’eccezione della manifestazione. La rassegna di musica classica dal titolo Musica in Magnolia ha come obiettivo l’apertura delle strutture al territorio per costruire relazioni virtuose con la cittadinanza, le associazioni e le istituzioni, favorendo così il benessere dei loro ospiti, il loro inserimento nella comunità e la possibilità di volontariato sociale nel tessuto cittadino.

CALENDARIO DEI CONCERTI:

8 Giugno: Giulio Tampalini (chitarra)

15 Giugno: Daniel Rubenacker (sassofono) e Andrea Begni (pianoforte)

22 Giugno: Amanecer Tango Trio: Stefano Trotta (violino), Daniele Genovese (fisarmonica), Fabrizio Buzzi (contrabbasso) e Silvia Merro (cantante)

29 Giugno: Andrea Pioppo (pianoforte) e Serena Conte (violino)

6 Luglio: Quartetto di clarinetti: Laura Bianchi, Claudia Cerutti, Gaia Zecchini, Francesca Scarlini. Agnese Fronte (chitarra)

13 Luglio: Francesca Lombardi Mazzulli (soprano) e Roberto Villa (pianoforte)

In caso di maltempo i concerti potranno subire una variazione di programma e tenersi presso la Chiesa di S. Alessandro in piazza Cav. De Molli.

La partecipazione è gratuita e non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni: Paolo Amico (Direttore Artistico) – amico1983@hotmail.it