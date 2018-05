Musica, mattoncini e buon cibo a Pan, pesitt e salamitt

Si rinnova anche quest’anno l’ormai tradizionale Festa di “Pan, pesitt e salamitt”, organizzata dalla Pro Loco di Cavaria con Premezzo con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

La festa si svolgerà come al solito presso l’area mercato di fronte al nuovo Palazzo

Comunale nei giorni 9,11,12 e 13 maggio.

Si partirà dunque mercoledì 9 con la proiezione su maxi-schermo della finale di Coppa Italia tra il Milan e la Juventus.

Nella serata di venerdì 11 sarà la volta della “Motley Gang”, che, come si intuisce dal nome, richiama la storica band dei Mötley Crüe, un gruppo heavy metal statunitense che ha venduto più di cento milioni di dischi.

Sabato 12 toccherà ai “Ticket”, un gruppo rock gallaratese, formatosi nei primi anni’90 e con ormai all’attivo centinaia di serate in tutta la provincia e non.

Il clou della manifestazione sarà però domenica 13 quando, dalla mattina e fino al tardo pomeriggio, sarà presente l’associazione Brickoni, nata dalla passione di un gruppo di amici che si sono prefissati la missione di far conoscere e sviluppare la creatività come strumento di gioco e didattico utilizzando i famosi mattoncini danesi Lego. Per tutto il giorno saranno a disposizione centinaia di mattoncini colorati con i quali si potrà giocare e cosa molto importante, non servono iscrizioni o quote di partecipazione, l’ingresso sarà libero a tutti, bambini e adulti.

Nelle tre serate, a partire dalle 19.00, sarà attivo il banco gastronomico (anche con il servizio d’asporto) che, prendendo spunto dal nome della festa, spazierà dal classico panino con la salamella al fritto misto, il tutto accompagnato da ottimo vino e fiumi di birra Anche nella giornata di domenica, ma solo a pranzo, sarà attiva la cucina che proporrà un menù a prezzo speciale studiato appositamente per le famiglie che si spera accorrano numerose all’evento.