Musica, moda, fumetti e street food: il Naga scalda l’estate di Gallarate

Gallarate si scalda per l’estate.

Dal 26 maggio al 20 luglio sono in tutto dieci gli appuntamenti firmati Naga che scandiranno, e scalderanno, l’estate gallaratese.

Musica dal vivo, artisti, spettacoli per bambini, concorsi canori, street food e chi più ne ha più ne metta: ogni venerdì, con un paio di “sconfinamenti” al sabato”, un’attrazione diversa in grado di riempire di gente il centro storico di Gallarate.

Luca Filiberti, presidente del “Comitato commercianti centro cittadino”, e il suo staff hanno programmato il ricco calendario di iniziative partendo dalla formula collaudata che negli ultimi anni è risultata vincente. Da qui la decisione di riproporre i “grandi classici” dell’estate gallaratese, a partire dal Gallarate Comics fino ad arrivare al NagaVoice, senza rinunciare a qualche novità, a partire dallo Sbaracco, primo appuntamento della stagione.

L’Estate gallaratese è patrocinata dall’amministrazione comunale (assessorato al Commercio) ed è organizzata in collaborazione con il Distretto urbano del commercio ed Ascom- Confcommercio Gallarate, con il supporto di Commerciale Gas & Luce e la concessionaria SEAT Busto Motor Company ed il coordinamento di Ambrapoint di Rasulo Vincenzo.

Lo sbaracco

Si parte sabato 26 maggio con il “saldo dei saldi”. Dalla mattina fino a mezzanotte gli esercenti del centro storico potranno svuotare i magazzini e proporre la propria merce a prezzi scontati. Ai commercianti viene anche offerta la possibilità di allestire banchi di vendita all’esterno della propria attività. La giornata coinciderà con la festa per i 30 anni della “Galleria Crocetta”: prevista musica dal vivo. Due i concerti in programma, uno al pomeriggio ed uno alla sera dopo le 21. In via San Giovanni Bosco, invece, esibizione di street art con il coinvolgimento di writers professionisti e live dj session.

Per l’intera giornata sarà in vigore una speciale convenzione con il Seprio Park (via Bonomi): dalle 7 alle 23.30 chi posteggerà nel silo pagherà un euro ogni quattro ore (o frazione).

Dai Comics alla moda in piazza

Sarà il Gallarate Ccomics ad inaugurare le iniziative del mese di giungo, mentre a luglio si chiuderà con una sfilata in piazza Libertà. In mezzo tanti appuntamenti rivolti ai più piccoli per i quali in abbinamento ad ogni serata saranno proposti il gonfiabile gratuito per tutti i bambini e una serie di attrazioni. In occasione di tutte le iniziative non mancheranno poi la bancarelle di artigianato. La convenzione con il Seprio Park sarà in vigore dalle 18 alle 23.30: prezzo forfettario di un euro.

Sabato 2 giugno “Gallarate Comics” giunge quest’anno alla sua quinta edizione. Appuntamento dalle 10 in piazza Libertà fino a sera. Il format è quello ormai collaudato: espositori, area ristoro, salotto steampunk, contest cosplayer.

Venerdì 8 giugno Acrobatic show: verrà montata sempre in piazza Libertà una struttura a forma di mezza luna alta 6 metri su cui giocolieri, acrobati e artisti compiranno le loro evoluzioni. Tutto intorno i trampolieri che contribuiranno a completare l’atmosfera da “fiato sospeso”.

Sabato 9 giugno Semifinale in piazza Zaro ad Arnate del concorso canoro “NagaVoice”. I dodici concorrenti, valutati da una giuria di esperti, si giocheranno l’accesso al serata finale.

Venerdì 15 giugno Serata interamente dedicata ai bimbi: spettacoli con burattini, maghi e giocolieri. Ballon art, bolle di sapone itineranti ed il monociclo doppio. La “Kids fest” è a cura de “Il cappellaio matto”.

Venerdì 22 giugno Musica e cibo da strada sono le attrazioni del penultimo venerdì del mese. Sul palco di piazza Libertà si esibiranno dal vivo le “Italian women tribute”, una band tutta al femminile che proporrà un repertorio di musica italiana, eseguendo solo pezzi di cantanti donne. Lo street food sarà invece a cura dei commercianti gallaratesi.

Venerdì 29 giugno Gli artisti di strada invaderanno tutta la zona pedonale. Saranno i protagonisti di uno spettacolo itinerante. Non mancheranno i mangiafuoco.

Venerdì 6 luglio Finale di “NagaVoice”: in sei per lo scettro. A completare lo spettacolo una sfilata e i saggi di danza delle scuole cittadine.

Venerdì 13 luglio Torna la “Street music”. Una serie di band, di duo e di solisti si esibiranno in alcuni punti del centro storico. Queste le vie coinvolte: via Manzoni, corso Italia, via Mazzini, piazza Libertà, via Postcastello, piazza Guenzati, via San Giovanni Bosco, Galleria Crocetta.

Venerdì 20 luglio Gran finale con una serata interamente dedicata alla moda. Una vetrina per i negozi di abbigliamento gallaratesi. La filata sarà inframezzata dall’esibizione del cantante vincitore del “NagaVoice” e da uno spettacolo di cabaret.