Musica e street food nei quartieri, la movida si sposta in periferia

Si chiama Street Sounds l’iniziativa lanciata dall’amministrazione comunale per portare gli eventi anche nei quartieri di Busto Arsizio. L’idea, lanciata dall’assessore al Marketing territoriale Paola Magugliani, ha trovato nella Nuova Busto Musica e nell’agenzia Melt i realizzatori dell’evento e nella concessionaria Ceriani il finanziatore.

E così, in mancanza di fondi pubblici, privati e associazioni del territorio si mettono in gioco per un esperimento che chi vive fuori dal centro attendeva da tempo. Da molti anni, infatti, non si organizzano momenti di svago pubblici in periferia, amplificando l’effetto dormitorio che da sempre si respira in alcune zone della città.

I primi tre appuntamenti serali annunciati oggi in una conferenza stampa a Palazzo Gilardoni sono previsti per il 12 maggio a Sant’Anna in piazza Fratelli Vigorelli, il 9 giugno a Madonna Regina in via Favana e a Sacconago in piazza della Chiesa il 23 giugno. A seguire arriveranno altri appuntamenti negli altri quartieri.

Gli eventi saranno strutturati con due postazioni musicali che proporranno tre tipi diversi di intrattenimento (dj set, karaoke e band) che coinvolgeranno i cittadini direttamente per cantare, ballare o semplicemente apprezzare la musica; oltre ai palchi ci saranno anche i camioncini dello street food che accompagneranno la musica dalle 17 alle 23.

«Siamo molto felici di essere riusciti ad organizzare queste serate che molti cittadini di Busto attendevano – spiega Paola Magugliani – era una delle esigenze emerse durante le serate di ascolto della cittadinanza che abbiamo organizzato nei vari quartieri. Avrei voluto iniziare già l’anno scorso ma problemi di budget ce l’hanno impedito».

Contento anche Cesare Bonfiglio della Nuova Busto Musica: «Streets sound è un appuntamento a cui teniamo particolarmente. Siamo felici di poter essere protagonisti e speriamo di poter continuare anche dopo queste serate che ci aspettiamo molto partecipate». Felici i rappresentanti del comitato dei commercianti di Sacconago: «Per l’occasione i negozi rimarranno aperti fino a tardi – spiegano – come comitato organizziamo già nostre iniziative ma il quartiere attendeva iniziative come questa, proposta direttamente dall’amministrazione».