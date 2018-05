Nadia Fanchini premia gli atleti dello sci club Assi

L’alteta azzurra Nadia Fanchini sarà ospite dello sci club A.S.S.I. sabato 5 maggio in occasione della serata di chiusura della stagione sciistica.

Sarà lei a consegnare i premi nelle mani degli atleti che hanno partecipato al Campionato Sommese.

La serata comincerà alle 17.oo e si terrà nella sala polivalente Giovanni Paolo II a Somma Lombardo; dopo la premiazione e la consegna dello Sci d’oro seguirà un’apericena.

Si conclude così, davvero con il “botto”, una stagione che è stata estremamente positiva per i colori dell’A.S.SI.: buoni i risultati ottenuti dai ragazzi della squadra agonistica che hanno conquistato podi in gare Regionali e Provinciali e titoli di Campioni Provinciali grazie agli allenatori di II°livello Roberto Gavioli e Ivan Testori.

Ottimi risultati anche per il corso di sci del sabato pomeriggio a Domobianca che ha visto una partecipazione superiore allo scorso anno e per l’efficiente organizzazione di importanti gare a livello Regionale e Provinciale.

Nadia Fanchini quest’anno è stata coautrice, con Sofia Goggia e Federica Brignone della tripletta azzurra in Austria a Bad Kieinkiichheim: al suono dell’Inno Nazionale ha scatenato la gioia di tutti gli appassionati dello sci. Nadia è un grande talento nelle tre specialità: discese libera, superg e gigante.

Con la partecipazione di Nadia alla serata di sabato, prosegue la nutrita schiera di atleti di fama mondiale che negli anni sono stati ospiti dell’A.S.S.I: Deborah Compagnoni, Simone Origoni, Valentina Greggio, Max Blardone, Damiano Lenzi pluricampione mondiale di sci alpinismo e molti altri.

Per informazioni sulla serata di sabato 331 7753680