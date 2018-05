Nasce Ama, il gruppo di autoaiuto per transgender

Arcigay Varese attiva un gruppo di auto mutuo aiuto rivolto a persone transgender, transessuali e gender non conforming.

Il gruppo denominato “AMA – Abbiamo Molte Anime” nasce allo scopo di creare, attraverso il contributo di ciascun componente, un ambiente all’interno del quale queste persone possano condividere problematiche, riflessioni ed esperienze di vita.

Lo scambio tra i componenti del gruppo consente di definire e confrontare il proprio percorso di autodeterminazione e offire al contempo la propria esperienza come spunto di crescita e di riflessione per gli altri componenti.

Il gruppo prevede la presenza di facilitatori il cui ruolo è quello di agevolare il lavoro del gruppo promuovendo lo scambio al suo interno, nonché di essere garante delle regole di partecipazione. Il primo gruppo AMA sarà rivolto appunto a persone transessuali, transgender e gender non conforming. Reponsabile del progetto è Marco Poli, sociologo a indirizzo psicologico e counselor relazionale.

«Le persone trans e gender non conforming sono particolarmente soggette a rifiuto e discriminazione e per questo crediamo che sia essenziale creare un luogo che sia un punto di riferimento e che possa fornire al tempo stesso un valido supporto e di confronto per le persone che decidono di transizionare da un sesso all’altro o che semplicemente non si sentono di appartenere alla dicotomia uomo/donna” – dichiara Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese. “L’obiettivo a lungo termine della nostra associazione è quella di centralizzare questo genere di servizi che al momento vedono una migrazione dal territorio della provincia di Varese ad altre città più strutturate ed attrezzate, come ad esempio Milano o Torino».

La presentazione ufficiale del progetto avverrà venerdì 4 maggio alle 20.30 presso la sede di Arcigay Varese in Via Monte Golico, 14 a Varese. Per informazioni: ascoltoattivoarcobaleno@arcigayvarese.it