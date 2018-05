Nasce “Gavirate per Gavirate”: obiettivo sostenere il territorio

Tante associazioni che insieme hanno unito le forze per aiutare le popolazioni terremotate: perché disperdere questo “capitale” legato alla sussidiarietà e al sostegno di chi ha bisogno?

Per questo nasce “Gavirate per Gavirate”, il gruppo coordinato da Gianni Lucchina che parte per una nuova avventura legata al territorio.

«Abbiamo dimostrato che lavorando assieme, uniti è stato possibile raggiungere importanti traguardi, non scontati – spiega Lucchina.

Saranno sempre i giovani, in particolare i bambini al centro della nostra attenzione.

Abbiamo deciso di impegnare il comitato organizzatore a sostegno di progetti legati ai “bambini di ieri ed ai bimbi di oggi”. Abbiamo mantenuto il medesimo logo che evidenzia l’incontro di due mani, un forte significato di aiuto e condivisione ma abbiamo cambiato l’obiettivo dell’impegno unitario. “Gavirate per Gavirate per i bambini di ieri e di oggi”, questo sarà il tema, il filo conduttore delle edizioni 2018 e 2019».

Il 2018 si caratterizzerà dunque per la scelta di allargare i confini anche alle realtà di Comerio e le attività saranno dedicate al sostegno delle necessità della Casa di Riposo Fondazione D. Benacchi G. Arioli per l’acquisto di sollevatori necessari per anziani non autosufficienti e alla casa di riposo di Comerio.

«La prossima edizione, aprile 2019 – marzo 2020 invece la dedicheremo ai bambini di oggi, raccoglieremo risorse a sostegno delle scuole materne del territorio – spiega Lucchina. Come per l’anno scorso tutte le realtà Associative dedicheranno una particolare attenzione al progetto inserendo nelle proprie pubblicazioni il logo ufficiale del Comitato “Gavirate per Gavirate” e destineranno le risorse raccolte o parte delle stesse al nuovo progetto».

«Il patrimonio, quello del lavorare insieme per il bene del nostro territorio, lo spirito solidale che ha sempre contraddistinto Gavirate, non si è esaurito anzi si è ampliato.

La nuova pagina di Facebook aperta per promuovere questo nuovo percorso solidale, “Gavirate per Gavirate” sarà lo strumento di divulgazione di tutte le iniziative programmate fino al prossimo marzo 2019.

Come per il 2017 stiamo anche definendo il programma degli eventi che saranno organizzati direttamente dal comitato organizzatore, l’avvio sarà sempre in occasione della festa della Santissima Trinità del prossimo 27 maggio 2018.

Saranno molti gli eventi organizzati collegialmente dal Comitato Organizzatore e

coinvolgeranno non solo il Capoluogo Gavirate ma anche Voltorre ed Oltrona, con feste, concerti, corse atletiche, pranzi ed esibizioni di show cooking.

Nei prossimi giorni renderemo pubblico l’intero programma 2018», conclude Lucchina.

Nel corso dei prossimi mesi, infine, verrà presentato lo stato di avanzamento del progetto Casa Futuro di Amatrice, con una specifica mostra fotografica.

Anche la raccolta delle impronte nella tela di Pedretti continuerà, con l’obiettivo di raggiungere almeno 4000 impronte.

La sede rimane sempre presso gli Alpini in Piazza Repubblica a Gavirate, l’Info Point sempre presso la sede della Pro Loco (stazione), la mail è la seguente: gaviratepergavirate@gmail.com; la pagina di facebook dedicata: Gavirate per Gavirate

Rimane invariato anche il numero di conto corrente bancario, cambia solo l’intestazione da Gavirate Prosisma a “Gavirate Progavirate”.