Nasce il teatro all’aperto a Bizzozero, con il musical su Papa Francesco

Sabato 2 giugno nasce a Varese il teatro all’aperto. Si tratta di una proposta in città per la città, pensata per offrire uno spazio di incontro in un periodo in cui le proposte “al chiuso” vanno in vacanza.

Ideatore dell’iniziativa è don Marco Casale, parroco della comunità pastorale beato don Carlo Gnocchi, responsabile della Caritas cittadina e di numerose altre attività rivolte alle persone bisognose.

L’iniziativa è stata messa a punto grazie all’impegno di un buon numero di volontari e alla collaborazione della compagnia teatrale Entrata di sicurezza di Castellanza, che porterà in scena il musical “Papa Francesco, Tutto un altro mondo!”.

Lo spettacolo, adatto a tutte le età, narra in chiave divertente la storia di Papa Francesco e conta 25 artisti sul palco tra attori, ballerine e cantanti. La colonna sonora, realizzata con le musiche di cantautori argentini Leòn Grieco e Mercedes Sosa, è stata registrata a Buenos Aires. Il testo è ricco di colpi di scena, emozionante e commovente, e ha già raccolto consensi in molti teatri della Lombardia.

Infine, lo spettacolo rimette al centro le periferie, essendo proposto nella piazza centrale di Bizzozero: l’appuntamento è per sabato 2 giugno alle 21.30 in piazza sant’Evasio. L’ingresso è libero, in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nella palestra dell’Oratorio san Carlo, in via Giannone 23.