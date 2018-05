Nascondeva 300 grammi di hashish in casa, in manette spacciatore

Prosegue l’attività di controllo e contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Rho.

Nella giornata di ieri,i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione d’iniziativa presso l’abitazione di un giovane del posto, italiano 19enne, residente in via Grancia, studente e incensurato, dopo aver notato un intenso viavai di persone, anche in orario notturno.

Al termine della perquisizione hanno rinvenuto, occultati all’interno dell’appartamento 297 gr di hashish, suddivisi in sei involucri di plastica, 1 bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e 1.400 € in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Al momento dell’accesso all’interno dell’abitazione, i militari vi hanno identificato all’interno anche un altro ragazzo italiano 21enne, incensurato del posto, che apparso agitato alla vista dei Carabinieri e non essendo riuscito a giustificare la sua presenza all’interno dell’appartamento, è stato sottoposto a perquisizione personale, venendo trovato anche lui in possesso di ulteriori 48 gr circa di hashish occultati all’interno degli indumenti, e pertanto è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Tutto il materiale illecito rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed il 19enne è stato tratto in arresto in flagranza di reato, per poi essere giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Milano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.