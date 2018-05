Nasso presenta il suo nuovo album

Eccolo, è tornato! Venerdì 11 maggio, alle 21, il cantautore Nasso presenta al Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone (Tradate) il suo nuovo album.

Nasso non è stato con le mani in mano e presenta con uno spettacolo dal vivo la sua nuova produzione musicale. Scanzonato, irriverente, profondo, dolcificatamente senza impegno… È il suo modo di essere e ce lo racconta dal palco, accompagnato da un gruppo di grandi musicisti e amici: Angelo Corvino alla Batteria, Irene Antonazzo ai Cori, Marco Simoncelli Cori e Armonica, Dino Pantaleo al Basso, Fabrizio Gagliardi alla Chitarra, Gianfranco Calvi al Piano, Marco Colli alle Tastiere, Tarcisio Olgiati al Sassofono e Stefano Sartorio alla Tromba.

Il concerto contribuisce alle attività di La Casa della Città Solidale Onlus. Nello specifico il ricavato della vendita dei biglietti fa parte di una raccolta fondi per l’acquisto di un furgone adibito al trasporto di alimenti.

La prevendita dei biglietti è presso la sede dell’associazione in via Isonzo 3 a Tradate, presso Euroufficio in corso Bernacchi a Tradate oppure inviando una mail a donazioni.marketsolidale@gmail.com