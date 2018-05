I negozi di Luino si colorano

Fortemente voluta dai negozianti luinesi, apprezzata da Comune ed Ascom, nasce Aloha, un’iniziativa volta a rendere le vie del centro colorate ed accattivanti nella speranza di stimolare la voglia di passeggiare tra le vetrine della nostra città.

In una realtà in cui centri commerciali ed e-commerce la fanno da padroni, le piccole realtà commerciali di Luino provano ad. Un’esperienza allegra e piacevole, un’atmosfera spensierata ricca di piccoli eventi realizzati presso i negozi stessi, vogliono essere il mezzo per far vivere alle vie cittadine una nuova giovinezza.