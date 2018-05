Paura nella notte, brucia il tetto di una casa

(foto di Davide Bertoli)

Momenti di paura nella notte per un incendio scoppiato in una casa ai confini dell’abitato di Venegono Inferiore, non distante dall’ospedale di Tradate.

L’allarme è stato lanciato attorno alle 3 di notte.

Sul posto i Vigili del fuoco, i Carabinieri di Tradate e il soccorso medico con un’ambulanza e un’automedica.

I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme. Non si registrano feriti o intossicati ma solo danni materiali.