Nella sfida di basket del don Milani, vincono i ragazzi di Induno Olona

Nella palestra e sul campo esterno dell’Istituto comprensivo Don Milani di Bisuschio il 15 maggio scorso si è svolto il 4° torneo di basket 3 vs 3.

Sedici squadre, in rappresentanza delle scuole secondarie di I grado di Arcisate, Bisuschio, Cantello, Induno Olona, Malnate e Porto Ceresio, si sono confrontate a pallacanestro.

I ragazzi seguiti dai loro insegnanti di educazione fisica hanno giocato, arbitrato e fatto i referti; in tutto 3tre ore di partite, gare di tiro libero e premiazione con medaglie e coppe, con rinfresco finale.

A vincere il torneo è stata una squadra presentata dall’Istituto comprensivo di Induno Olona (nella foto).

«Da sottolineare – spiegano dall’istituto di Bisuschio che ha ospitato l’iniziatica – l’ottimo comportamento, la sana rivalità, il rispetto dell’avversario e delle regole sportive tra gli alunni delle varie scuole. Questa attività fa parte del Piano annuale sportivo scolastico della Valceresio, che prevede tante altre iniziative, dal torneo Andolfatto al torneo di tennis-tavolo, e poi tornei di campestre, calcio a 5 maschile, pallavolo maschile e femminile. Da anni questo gruppo di docenti lavora insieme con ottima un’collaborazione per offrire un’ampia gamma di attività sportive ai loro alunni, ma soprattutto per far sperimentare ai ragazzi il gusto del movimento ed avviarli alla pratica sportiva. Difficile trovare nel mondo sportivo scolastico una simile realtà così ricca di proposte e di eventi sportivi»