Il neo assessore alla cultura Galli in visita a Porto Ceresio

Il neo assessore alla cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli sarà in visita domani mattina a Porto Ceresio.

Galli sarà ricevuto alle 11 in Comune dal sindaco Jenny Santi. Dopo i saluti di rito un breve giro in motobarca sul Ceresio, per ammirare dal lago la passeggiata e il suggestivo panorama del paese.

La visita si concluderà con un giro per il paese, che sarà per gli amministratori di Porto Ceresio l’occasione per illustrare all’assessore le bellezze del borgo e alcuni progetti allo studio per realizzare nuovi spazi culturali.