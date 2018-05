NeverWas Radio Fest, ecco la line up

Anche quest’anno NeverWas Radio torna sul lago di Comabbio, con la sua festa in spiaggia lunga tre giorni (15,16 e 17 giugno). In programma concerti, attività, laboratori, ma anche ottima cucina e tramonti incredibili.

Se i pomeriggi saranno l’occasione per dedicarsi all’economia circolare e alla scoperta del nostro territorio attraverso passeggiate, laboratori di riuso, interviste e workshop; le sere saranno dedicate alla musica live.

La ricetta di quest’anno prevede una buona dose di sperimentazione, della psichedelia, un pò di cantautorato e del sano rock’n’roll, di quello da ballare sulla spiaggia, senza pensieri, in una notte d’estate. Sul palco, anche in questa edizione, tanti artisti local perché –non ci stancheremo mai di dirlo- Varese è piena di talenti, più qualche special guest con qualche km in più sulle spalle.

E’ il caso dei Mamuthones, che con il loro “Fear On The Corner” hanno ampiamente convinto critica italiana e straniera. I Bee Bee Sea che -proprio dopo il NeverWas Radio Fest- suoneranno anche in Gran Bretagna e negli Stati Uniti- e gli /handlogic, next big thing del panorama pop elettronico italiano, che si sono meritati anche un 8 da parte di Mucchio Selvaggio.

Oltre alla scelta degli artisti, anche quella degli orari e dei palchi in cui si esibiranno non è per nulla lasciata al caso. A tutto il resto ci penserà la location -sempre stupenda- della spiaggia pubblica dei Canottieri di Corgeno sul lago di Comabbio, la nostra personale fetta di Scandinavia in provincia di Varese.

Sito: www.neverwasradio.it

Facebook: https://www.facebook.com/neverwasradio/

Instagram: neverwasradio

LA LINE UP

Ecco la line up completa del NeverWas Radio Fest 2018:

Venerdì 15 Giugno

Bee Bee Sea (Garage rock – Mantova)

Plankton Dada Wave (New Wave Punk – Varese)

Mountains Of the Sun (Psychedelic Blues – Varese)

Hobos/// (Punk Rockabilly – Domodossola)

Sabato 16 Giugno

Mamuthones (Dark Psych – Padova)

Sabbia (Psych Stoner – Biella)

KEEMOSABE (Funk Rock – Novara)

citySwell (Folk rock – Varese)

MORS (Indie Rock – Varese)

Gospel (Garage Blues – Varese)

Domenica 17 Giugno

Downlouders (Psychedelic Impro – Varese)

⁄handlogic (Electro pop – Firenze)

Usual (Brit pop – Trento)

In/elektra (Avant Rock – Varese)

Malstrom (Elettronica – Varese)

Ropes Of Sand (Folk rock – Varese)