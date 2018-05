Niente volo diretto Malpensa-Los Angeles, Norwegian rinvia

Ci vorrà ancora un po’ per il nuovo collegamento MAlpensa-Los Angeles. Annunciato con grande evidenza nei mesi scorsi, salutato come segnale di rilancio dello scalo, ora si scontra con un problema tecnico – legato no alla compagnia, ma ad aspetti tecnici degli aerei – che impone uno stop.

“Nonostante le ottime performance raggiunte dal punto di vista commerciale dalla rotta, Norwegian è costretta a posticiparne l’avvio a causa di una problematica tecnica legata a uno specifico motore Rolls Royce – Trent 1000 (‘Package C’) – di cui sono dotati alcuni dei suoi Boeing 787 Dreamliner, con cui vengono operati i collegamenti intercontinentali della compagnia. Come altri vettori che operano con Boeing 787 Dreamliner dotati di questa specifica tipologia di motore (Ana -All Nippon Airways-, British Airways, Norwegian e Virgin Atlantic), anche Norwegian ha dovuto procedere con le ispezioni dei motori stessi, come da Prescrizione di Aeronavigabilità EASA (Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea)”.

Le regole del mondo dell’aviazione sono particolarmente stringenti e questo spiega perché Norwegian è costretta a rinviare. “Le tempistiche e la durata di queste ispezioni obbligatorie sfortunatamente costringono Norwegian a lasciare a terra alcuni aeromobili e ciò non permette alla compagnia di operare la rotta Milano Malpensa -Los Angeles nell’estate 2018, come programmato. Siamo profondamente delusi da Rolls Royce e Boeing perché sia noi sia i nostri passeggeri ci aspettiamo che i nuovi aerei siano operativi come previsto. Sebbene le problematiche tecniche e le loro cause non siano direttamente riconducibili a Norwegian, la compagnia si scusa sinceramente con i passeggeri per i disagi causati”.

La compagnia aveva già messo in vendita i voli. Per rimborsi c’è una pagina specifica sul sito, qui.