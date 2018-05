Nomadi in via Grandi, le opposizioni danno voce al comitato contro l’insediamento

Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata dai consiglieri comunali di opposizione di Saronno in merito alla questione dello spostamento di alcune roulotte di nomadi in via Grandi.

Ieri sera abbiamo partecipato, in qualità di consiglieri comunali, su invito del “Comitato spontaneo dei residenti della zona limitrofa a via Grandi Saronno” all’evento dibattito sulla delibera n. 22 del 19 Aprile 2018 del Consiglio Comunale di Saronno del 19 aprile 2018, relativa a “Approvazione Progetto di massima per realizzazione aree urbane in Via Grandi e schema di concessione del diritto di superficie “.

I relatori del Comitato spontaneo, dopo aver sottolineato che il loro dissenso non è né di tipo politico, né intende presentare connotazioni di tipo razzista, hanno espresso con una presentazione le motivazioni del loro disaccordo con la Deliberazione del Consiglio Comunale. Hanno sottolineato le diverse criticità che la soluzione individuata nella zona dal Consiglio Comunale presenta: queste concernono principalmente aspetti di viabilità e sicurezza, e problematiche di tipo urbanistico e sociale (via senza uscita posta in un’area residenziale, presenza di scuole, asili ed attività commerciali, vicinanza di un ponte con carreggiata ridotta, immissione problematica da via C. Battisti sulle vie A. Grandi e E. Toti, vicinanza della ferrovia, ecc.).

Con un dibattito vivace ma estremamente civile, i rappresentanti del Comitato ed i cittadini di Saronno e Gerenzano hanno fatto presente che nonostante tali criticità, i residenti della zona non erano stati informati dall’amministrazione comunale della scelta, né tantomeno coinvolti. Si sono rammaricati che, nonostante l’invito fosse stato esteso a tutti Consiglieri Comunali, non erano presenti esponenti della maggioranza. Un altro problema emerso è che la discussione era stata condotta nella Commissione Bilancio e Patrimonio, probabilmente senza un’adeguata valutazione degli aspetti di tipo sociale ed urbanistico.

Tutti i consiglieri comunali di minoranza presenti all’evento dibattito hanno rilevato che alcune delle criticità espresse dai cittadini non erano emerse né in sede di Commissione, né in sede di Consiglio Comunale. Auspicano pertanto, indipendentemente dal voto da loro espresso in occasione del Consiglio Comunale del 19 aprile 2018, che l’Amministrazione Comunale possa incontrare i rappresentanti del Comitato spontaneo per ricercare una soluzione condivisa, alla luce delle criticità da loro evidenziate.

Francesco Licata, Capogruppo Partito Democratico

Franco Casali, Capogruppo Tu@Saronno

Davide Vanzulli, Capogruppo Movimento 5 Stelle

Pierluigi Bendini, Capogruppo Unione Italiana

Alfonso Indelicato, Consigliere Comunale Indipendente

Francesco Banfi, Consigliere Comunale Indipendente