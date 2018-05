Non ancora risarcito l’agente di Polizia Locale investito durante la Tre Valli 2016

È di poche ore fa la notizia dell’incidente che al Giro d’Italia ha visto coinvolto un motociclista travolto da un’automobile in un tratto interdetto al traffico.

Proprio come avvenuto durante l’edizione 2016 della Tre Valli Varesine, quando Francesco

Milana, agente della Polizia Locale, a bordo della moto di servizio, si è trovato di fronte ad un’auto inspiegabilmente all’interno del circuito di gara e non è riuscito ad evitare l’impatto.

Di oggi la notizia in una nota dello studio legale Albè & Associati dove si legge che “decorsi quasi due anni dall’incidente, la cui dinamica è apparsa da subito chiara, l’agente Milana non ha ancora ottenuto alcun risarcimento per i danni subiti.

L’evento ha sconvolto l’esistenza del Milana che, a causa delle lesioni fisiche riportate, ha dovuto

addirittura rinunciare al suo ruolo operativo nel Reparto Motociclisti.

Nonostante la solidarietà espressa dalle istituzioni e dalla società organizzatrice nei giorni

immediatamente successivi, l’agente Milana è ancora in attesa del risarcimento e si è quindi visto

costretto ad agire in giudizio”.

Stiamo quindi parlando di una causa civile, come conferma l’avvocato Stefania Spinelli e l’udienza è fissata per il 2 ottobre prossimo. «Nella sostanza – spiega l’avvocato Spinelli – la compagnia assicurativa rifiuta il pagamento poiché adduce che il vigile al momento dell’incidente non rispettasse le norme del codice della strada perché non teneva la destra! Peccato che l’agente stesse svolgendo servizio di gara, in un circuito in cui l’auto non poteva proprio transitare».

In merito all’accaduto è aperto anche un procedimento penale, le cui indagini risultano ancora in corso.



Il sindaco di Varese, Davide Galimberti, dal canto suo, ha manifestato vicinanza all’agente, auspicando

una rapida definizione della vicenda.