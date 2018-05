Non risponde alle chiamate, donna trovata morta in casa

Non dava più notizie di sé e non rispondeva alle chiamate. E quando i pompieri sono entrati nell’appartamento,l’hanno trovata a terra priva di vita.

È successo a Lonate Pozzolo, nella tarda mattinata di mercoledì 16 maggio (foto d’archivio).

Vigili del fuoco, 118 e carabinieri sono intervenuti alle 12.30 per soccorso persona in via XXIV maggio, in una zona residenziale di palazzine e villette. La donna era a terra quasi all’ingresso dell’appartamento, già priva di vita. La causa della morte sarebbe un malore.