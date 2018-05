Novara-Milano in tilt: passeggeri bloccati per due ore

Traffico in tilt questa mattina sulla Novara-Milano-Treviglio, con passeggeri bloccati sui treni, persone a piedi lungo i binari e ritardi fino a 90 minuti.

La causa, come riporta in dettaglio il quotidiano Novara Today, un guasto ad un treno fermo in linea nei pressi di Rho che ha rallentato la circolazione ferroviaria lungo l’intera tratta.