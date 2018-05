Nubifragio del 9 maggio: trasmessa la documentazione a Regione Lombardia

La raccolta delle segnalazioni sui danni provocati dalla violenta grandinata del 9 maggio è terminata e i risultati sono stati trasmessi nei tempi previsti a Regione Lombardia. In tutto i moduli sono una sessantina, tra attività commerciali, artigianali e abitazioni.

«Abbiamo espletato un passaggio dovuto – commenta il sindaco, Gianbattista Fratus – adesso attendiamo che la situazione sia esaminata dagli organi competenti».

«Sappiamo che lo stato di calamità viene riconosciuto solo a determinate condizioni e non è detto che queste, a Legnano, sussistano. In ogni caso, ci siamo fatti un’idea più precisa di ciò che è accaduto e raccolto informazioni concrete, a partire dalle quali potremo prendere in considerazione eventuali, ulteriori iniziative per venire incontro a quanti hanno subito danni».