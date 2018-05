Nuova Commissione per l’asilo

Il recente Consiglio Comunale ha nominato i rappresentanti della Commissione asilo nido e per la maggioranza sono stati indicati: Giovanna Ballinari, Alberto Baldioli, Rita Catenazzi, mentre per la minoranza Fabrizio Luglio e Mattia Canepa.

La scorsa settimana, con i rappresentanti dei genitori Vittoria Conconi e Claudia Rasconi, si è proceduto alla nomina del Presidente ed è risultata eletta all’unanimità Giovanna Ballinari. Alla riunione, svoltasi in via Ronchetto, sede dei servizi sociali, ha partecipato l’Assessore Caterina Franzetti, la coordinatrice Maura Pignat e il responsabile del servizio Claudio Marzanati, questi senza diritto di voto.

In un positivo incontro, l’Assessore ha illustrato ai presenti il significato e l’importanza di questo servizio educativo che è il fiore all’occhiello del Comune di Luino. Commenta l’Assessore ai Servizi Sociali Caterina Franzetti “Credo fermamente nell’importanza dell’Asilo Nido per la vita quotidiana di ogni famiglia, soprattutto per il ruolo chiave che rappresenta per le donne che lavorano. Qui il bambino, con altri bimbi incomincia a fare i “primi passi” verso la società, imparerà a fare da solo e sarà accompagnato nella propria evoluzione di crescita con una grande occasione di avere rapporti umani al di fuori della sua famiglia e scoprirà un mondo che lo coinvolgera’ con i genitori e le educatrici in un grande progetto finalizzato ad aiutare il bambino a crescere serenamente. Il Nido propone attività strutturate di concertazione, di esplorazione e di manipolazione secondo il metodo Montessori e al tempo stesso creative e di scoperta secondo il metodo Munari, in un grande gioco, conducendo genitori e figli per mano fino alla scuola materna .Oggi il Nido è frequentato da 32 bambini di cui12 sono stati ammessi al bando Regionale NidiGratis, non poca cosa per chi deve affrontare ristrettezze economiche. Anche il Comune sostiene costi non indifferenti di gestione – abbiamo recentemente cambiato tutti gli infissi – perché mette al centro la famiglia venendo incontro ai bisogni sempre più emergenti. Durante la riunione hanno parlato le rappresentanti dei genitori, la vera testimonianza di cosa sia questa struttura e hanno sottolineato la serenità in cui vivono i bambini. Il compito della Commissione sarà quello di verifica, di sostegno di proposte e di incontri sui vari temi del vivere oggi, come quello di essere mamma lavoratrice e che riguardano la sanità – es. vaccinazioni – . A questa Commissione che si è dimostrata molto attenta auguro un proficuo lavoro e di rivederci al prossimo incontro con un arricchito bagaglio!”