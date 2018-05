Nuova Fiamme Oro, una stagione da incorniciare

(Foto Facebook – Nuova fiamme oro Ferno – NFO)

Una stagione esaltante per la Nuova Fiamme Oro. E potrebbe non essere ancora finita.

La squadra di Ferno sta vivendo un’annata favolosa. Grande vittoria nel girone B di Terza Categoria di Legnano – la società è comunque sotto la delegazione di Varese – con tre giornate di anticipo senza conoscere sconfitta. Numeri da record: in 30 gare di campionato 25 vittorie e 5 pareggi con 100 gol – tondi tondi – fatti e solo 19 subiti.

Il primo maggio è arrivato il secondo successo: battendo 3-0 il San Paolo la Nuova Fiamme Oro si è aggiudicata anche la Coppa Lombardia.

E potrebbe non essere tutto: domenica 20 maggio (ore 17.00) i fernesi di mister Fabio Minniti affronteranno per la Supercoppa a Busto Garolfo la Victor Rho.

Grandi soddisfazioni per il presidente Rosario Brunetta e il direttore sportivo Stefano De Giovanni, così come per tutto lo staff dirigenziale e tecnico, in attesa di mettere la ciliegina sulla torta.